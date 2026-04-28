プロボクシング元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・徳山昌守氏が会長を務める徳山ジムが、２９日に大阪・エルシアターで開催される「チャンピオンズロード」（報知新聞社後援）で初陣を迎える。２８日は大阪市内で前日計量が行われ、西日本新人王４回戦に出場する同ジム所属でスーパーフライ級の末吉直樹、同スーパーフェザー級の李勝輝（リ・スンフィ）がともにクリアした。本番でセコンドに付く予定の徳山会長は「まだ慣れな