54歳の若さでこの世を去った歌手・中山美穂さん。彼女が2024年12月に亡くなってから、約1年半が経過した。多くの人がその死を悼み、その遺産相続問題は国会で名前が上がるほどの影響力を持っている。そして、中山さんの"遺志"を継いで活動を続ける芸能人もいる。タレントの矢部美穂（48）だ。【写真を見る】衣装を変え、“中山美穂さんそっくり”だった矢部美穂のライブ中の姿芸能関係者が語る。「アイドル雑誌『Momoco』でグ