女優の大地真央（70）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛猫が5歳の誕生日を迎えたことを伝えた。大地は「こんにちはシュシュテです♀ブリュレです♂」と、愛猫になりきり自己紹介。「きょう、2ニャンそろってめでたく5さいになりました」と、2匹をそれぞれ抱っこした姿を公開した。そして5年前、夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏が背負うリュック型キャリーに入り、自宅に来たことを回想。今では体重が12キロに