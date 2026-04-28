NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。阪神は富田蓮投手と早川太貴投手を1軍登録しました。富田投手は今季2度目の昇格。3日に初昇格も、登板機会なく翌4日に抹消となっていました。ファームでは6試合に登板し、0勝3敗で防御率5.40。直近では26日のオリックス2軍戦に先発し、2回2失点(1自責点)で黒星が付いています。早川投手は開幕1軍スタートも、5試合で0勝1敗1ホールド、防御率6.35。13日に登録抹消されていました。その後16日