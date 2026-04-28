浦和の堀之内聖スポーツダイレクター（46）が28日にオンライン取材に応じ、この日発表したマチェイ・スコルジャ監督（54）の解任の経緯について説明した。前日27日にスコルジャ監督と会談を持ったことを明かし「何かを変える必要があるのではないかと考え、そのことに関して議論しました。このタイミングで大きな変化を生む必要があるという決断に至り、本日の朝にマチェイさんに伝えさせていただきました」と語った。