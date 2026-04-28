茨城県神栖市長選を巡り、裁決について説明する県選挙管理委員会の担当者＝28日午後、茨城県庁候補者2人が同数を得票し、くじ引きで新人の木内敏之氏が当選した昨年の茨城県神栖市長選を巡り、県選挙管理委員会は28日、全票を再点検した結果、有効とされていた票数が変わったとして、木内市長の当選を無効と裁決した。木内氏は裁決を不服として高裁に提訴する方針。敗れた前市長石田進氏が審査を申し立てていた。木内氏は地方