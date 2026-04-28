ドジャースのロバーツ監督【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は27日、今季初めて中5日で28日（日本時間29日）のナイターでのマーリンズ戦に先発登板する大谷翔平について「明日は打たない」と述べ、投手に専念させる方針を明らかにした。過酷な13連戦の12戦目で、翌日はデーゲームのため、負担を考慮したとみられる。大谷は15日のメッツ戦で、5年ぶりに投手のみで出場した。投手専念は今季2度目となる