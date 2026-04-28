「今日のは完全に食べてる。」【写真】完全に食べようとしてますね牛丼店「すき家」ののぼりにかぶりついているのは、コーギーの「ミラク」くん。大きく口を開けて牛丼を食べようとするミラクくんの姿に、微笑ましく見守る声が相次ぎました。 「相当腹減りのご様子…」「食べてますね、完全に」「もう買ってあげるしか…」「お尻がハートなのも激かわ」のぼりの中の牛丼を食いつくそうと、迫力のある形相が見事に捉えられてい