北海道栗山町で、横断歩道を歩いていた８０代の女性が、右折してきたトラックにはねられる事故がありました。女性は頭にけがをして病院に搬送されています。事故があったのは、栗山町松風３丁目付近の交差点です。４月２８日午前１１時前、横断歩道を歩いていた８０代の女性が、右折してきたトラックにはねられました。女性は左の側頭部から出血し、ヘリで病院に運ばれましたが、意識はあったということです。警察は、トラックを運