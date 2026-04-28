NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。ヤクルトは3選手を入れ替えました。昇格となったのは、内山壮真選手と茂木栄五郎選手でともに今季初昇格。内山選手は昨季キャリア最多の116試合で打率.262、8本塁打、48打点を記録し、今季はファームの22試合で打率.288、3本塁打、7打点の成績です。茂木選手はFA加入2年目のシーズン。今季はファームの21試合で打率.176、8打点を記録しています。抹消となったオスナ選手は、今季が6年目の助