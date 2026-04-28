NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。中日は福永裕基選手を1軍に登録しました。福永選手は18日の阪神戦に3番サードで出場すると、ファウルフライを追いかける際にカメラマン席に突っ込み、負傷交代となっていました。また、翌日の19日に「脳振盪特例措置」の対象選手として登録抹消されていました。福永選手はここまで1軍で18試合に出場し、打率.294、1本塁打、5打点の成績です。