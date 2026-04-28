Uber Japanは4月27日、羽田や伊丹など国内主要6空港にて、フライト情報と連動した予約配車機能の提供を開始した。同機能は、予約時に便名を入力することでアプリが実際の発着時刻を自動取得し、遅延や早着に合わせて配車時間を最適化するもの。インバウンド回復に伴う空港利用者の増加や、荷物を伴う移動の不安を解消する狙いがある。フライト情報と連動した空港発着の予約配車機能の提供を開始(イメージ)空港着の予約配車(イメー