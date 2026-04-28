お笑いコンビ「ミルクボーイ」が28日、ABCラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか」（火曜正午）に出演。後輩コンビ「丸亀じゃんご」安場泰介（36）、「爛々」萌々（28）の結婚を祝福した。24日に爛々結成10周年ライブでサプライズ発表された2人の結婚。その後、Xに連名の文書を投稿し、「この度、丸亀じゃんご安場と爛々萌々は結婚の運びとなりました」とつづった。ミルクボーイの2人は「めでたい！」と声をそろえ、内海崇は