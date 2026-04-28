「西武１−２日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）日本ハムが競り勝ち、連敗が４で止まった。助っ人がチームを救った。１点を追う五回、この日昇格したばかりのカストロの右中間への適時二塁打で同点。九回には２死走者なしから再びカストロが左翼席へ値千金の決勝ソロを放った。ヒヤヒヤ勝利の新庄監督は「かっちゃん、（１軍の）上げ時が完璧でしたね。かっちゃんがいなかったら、ゾッとしますね、きょう。強いからね、西