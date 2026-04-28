9回日本ハム2死、カストロが左中間に決勝ソロを放つ＝ベルーナドーム日本ハムが連敗を4で止めた。1―1の九回2死からカストロの3号ソロで勝ち越し。細野が八回途中まで1安打1失点と好投し、2番手の玉井が今季初勝利。西武は渡辺が8回を1点に抑えるも、打線が精彩を欠いた。岩城が初黒星。