◇出場選手登録【ソフトバンク】笹川吉康外野手【日本ハム】細野晴希投手、R・カストロ内野手【西武】渡辺勇太朗投手【阪神】富田蓮投手、早川太貴投手【DeNA】九鬼隆平捕手【中日】福永裕基内野手【ヤクルト】内山壮真内野手、茂木栄五郎内野手◇同抹消【ヤクルト】オスナ内野手