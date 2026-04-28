「西武１−２日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）日本ハムが競り勝ち、連敗が４で止まった。先発の細野は八回途中１安打１失点の力投を見せた。初回に長谷川に先制の左越えソロを浴びた以外は安打を許さず。八回に３四死球で２死満塁のピンチを招いて降板したが、２番手の玉井が後続を断った。打線は１点を追う五回に、この日昇格したばかりのカストロの右中間への適時二塁打で同点。九回には２死走者なしから再びカスト