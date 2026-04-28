Snow Man佐久間大介（33）が28日、自身のXを更新。同日に休養を発表した、お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）について言及した。日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜午後11時半）で日村と共演している佐久間はXで「日村さん！！！いっぱい休んでください！！！」とし、「戻ってきた時に一緒に番組でいっぱいたのしみましょう！！それまで＃サクサクヒムヒムは任せてください！！！佐久間が守護り