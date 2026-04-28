Uber Japanは4月23日、徳島阿波おどり空港に新設された「予約タクシー・アプリ配車専用乗場」への対応を開始した。徳島阿波おどり空港「予約タクシー・アプリ配車専用乗場」に国内アプリとして初対応同乗り場に対応する配車アプリはUberが唯一であり、これにより国内空港の専用乗り場は計7箇所に拡大した。ユーザーは空港到着後、スムーズに車両と合流可能となる。徳島県内では、電脳交通との連携により2025年6月からサービスを開