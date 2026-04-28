ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』の特別企画『愚劣のパパ園』が配信された。『愚劣のパパ園』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○金ちゃんの微笑ましい日常に驚き「妻への愛情表現」が話題になり、金ちゃん(鬼越トマホーク)が「僕は、毎日『愛してるよ』って言ってます」と言い、2階にいる妻と子どもたちに向かって「行ってきます! 愛してるよ!」と声をかけ、家族からも返事があるという微笑ましい日常を明かすと、ナダル(コロコ