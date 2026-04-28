ヤマハ発動機販売は5月22日、“走りの楽しさ"と“環境性能"を両立し、スポーティーでダイナミックな外観とした原付二種スクーターの新製品「CYGNUS X」を発売する。滑らかな発進・走行性を支援するトラクションコントロールシステム採用※「CYGNUS X」ブルー○企画の狙いは?今回の「CYGNUS X」は“思いのままに操れる、洗練されたスポーティモデル"の実現を目指し、原付二種クラスのスポーティスクーターとして開発した。1984年