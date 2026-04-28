Genki Global Dining Conceptsは5月7日、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーションキャンペーンを、全国の魚べい・元気寿司で実施する。「ポムポムプリン」コラボキャンペーン© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664265「ポムポムプリン、魚べいでおしごと中」をテーマに、今年30周年を迎えたポムポムプリンと魚べいが初コラボ。キャンペーン期間は5月7日(木)〜5月31日までとなり、第1弾は5月7日