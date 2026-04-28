ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』の特別企画『愚劣のパパ園』が配信された。『愚劣のパパ園』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○子どもの進路で妻と意見が分かれたらどう着地させるべき?番組では、「小学生の子どもの進路で、妻は『学業』、自分は『スポーツ』を重視したい。意見が分かれたらどう着地させるべき?」というパパからのお悩み相談をテーマにトークを展開。金ちゃん(鬼越トマホーク)は「私立は絶対に行かせないって