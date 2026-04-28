【モデルプレス＝2026/04/28】AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の48グループの全6グループが4月28日、都内で開催された「UP-T × AKB48 Group 新CM発表会」に、実業家の“ひろゆき”こと西村博之、振付師の槙田紗子とともに出席。AKB48の小栗有以と伊藤百花が全AKB48グループで集まってやってみたいことを語った。【写真】8年ぶり！国内48グループが一挙集結◆国内48グループが8年ぶり集結2024年にはAKB48とひろゆきが担