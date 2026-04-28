【モデルプレス＝2026/04/28】タレント・歌手の後藤真希が4月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題になっている。【写真】40歳元モー娘。「骨格が優勝してる」ほっそり美脚際立つ“超ミニ”衣装◆後藤真希、衣装姿公開後藤は「＃ジゴロック2026 ありがとうございました」とつづり、4月26日に出演したフェスイベント「ジゴロック2026」の衣装ショットを公開。ポニーテール姿に赤いトップスとショートパン