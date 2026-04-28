今回は「去勢」と「ノド鳴り」、この２つのテーマについて、俺の考えを伝授しようと思う。 ・去勢した馬をどう評価するか？ 去勢すると馬体が大幅に減ってしまう馬が多い。その理由について、北海道の獣医師3人くらいに聞いてみた。すると、去勢することでホルモンバランスが崩れてしまい、それが正常な状態に戻るのに半年は必要だからだと口を揃えていた。だけど、その理論が獣医師のなかで当たり前の教えになっ