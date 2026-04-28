植田日銀総裁 中東情勢はなお不透明な状況続いている サプライチェーンの大規模混乱生じない前提 わが国の景気は緩やかに回復している 中東情勢次第で、経済・物価見通しは大きく変化し得る 26年度の日本経済、交易条件悪化などから成長ペース減速