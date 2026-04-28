植田日銀総裁 賃金と物価が緩やかに上昇するメカニズムは維持されている 消費者物価の基調的な上昇率は徐々に高まっていくと予想 基調物価、26年度後半から27年度に目標と整合的な水準で推移 26年度中心に経済は下振れリスク、物価は上振れリスク大きい 基調的な物価上昇率は2％に近づいている 物価上振れリスクが顕在化し、経済に悪影響及ぼさないか留意