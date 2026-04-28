ドル高と円高が交錯、植田日銀総裁は次回利上げに言及みられず＝ロンドン為替 植田日銀総裁会見中、ドル円は159円トビ台から159.30台で神経質に上下動。ユーロ円は一時186.07レベル、ポンド円は一時214.95レベルと本日の安値を更新も、足元では下げ一服。ユーロドルは1.1691レベル、ポンドドルは1.3503レベルまで本日の安値を更新。米10年債利回りは4.35％台乗せへと小幅に上昇。総じてドル高と円高が交錯してお