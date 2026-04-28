◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ戦（バンテリンドーム）中日・福永裕基内野手が出場選手登録された。１８日の阪神戦（甲子園）でファウルフライを追い、カメラマン席に落下。担架で運ばれ、そのまま救急搬送された。頭部からの出血もあり、翌１９日に１０日間を待たずに再登録が可能な脳しんとう特例で出場選手登録を抹消されたが、大事には至らず、２５日から２軍戦に復帰していた。この日、１軍に合流。試合前の練習を