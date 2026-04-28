野球界のレジェンドをゲストに迎え、軽快なトークを披露するＹｏｕＴｕｂｅ「掛布雅之の憧球（どうきゅう）」。このたび、ゴルフを愛好し様々なギアに興味を持つミスタータイガース（本紙評論家）が、ＱＰの愛称で親しまれているクラブ評論家の関雅史プロ（５１）をナビゲーターに迎え、特別企画「憧球・ゴルフ編」を収録。掛布さんの最適ギア探しを密着取材した。７０歳を超え、まだまだゴルフへの探求心が尽きない掛布さんに