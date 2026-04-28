◆関西学生野球春季リーグ戦▽第４節２回戦近大３―１京大（２８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）京大は近大に連敗した。開幕６連敗で優勝の可能性が消滅したが、渚阿貴（なぎさ・あつき、３年＝都立西）が被安打４、３失点（自責２）で完投するなど意地を見せた。※※※身長１６９センチ、体重６９キロの右腕が近大打線に真っ向勝負を挑んだ。初回、渚は１、２番の左打者からチェンジアップで連続空振