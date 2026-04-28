俳優の窪塚洋介（46）が25日、自身のインスタグラムを更新。2人の弟である俳優・窪塚俊介（44）、レゲエミュージシャン・RUEEDとの“レア”な兄弟3ショットを披露した。【写真】「かっこいい三兄弟 当たり前だけど似てる」弟たちとのレアな兄弟3ショット披露の窪塚洋介洋介は、メンズライフスタイル誌『OCEANS（オーシャンズ）』6月号（ライトハウスメディア）で弟たちと共演したことを報告し、それぞれスーツスタイルとカジュ