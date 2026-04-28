アニメ映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（4月24日より公開中）の冒頭シーンがYouTubeにて公開された。星野源の「恋」を吹奏楽カバーした演奏シーンも収録されており、ネット上で話題になっている。【動画】恋ダンス踊るキャラ！星野源の名曲「恋」吹奏楽カバーで流れた映像今回公開された冒頭映像では、本作の主人公・黄前久美子が憧れの先輩・田中あすかから、本作のタイトルにもなっている楽曲「響け！ユーフォニ