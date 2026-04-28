昨季までヤクルトに在籍した阪神の浜田太貴外野手（25）がヤクルト戦（神宮）の練習前に同僚たちにあいさつした。真っ先に向かったのは池山監督のもと。言葉を交わして激励される場面もあった。他にも選手たち、打撃投手などスタッフにもあいさつして回っていた。浜田は1度の2軍降格を挟んで開幕から代打で6打席連続三振。“令和のブンブン丸”は移籍後初安打が遠く、古巣との対戦、慣れ親しんだ神宮球場、さらにはNPB通算30