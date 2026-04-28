テレビ朝日の定例会見が28日、東京・六本木の同局で行われた。この日、引退会見したフィギュアスケート・ペアで、愛称「りくりゅう」として2月のミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した三浦璃来と木原龍一に向けて、西新社長（60）は最上級の感謝とねぎらいの言葉を述べた。西社長まずは三浦選手、木原選手、長い間本当にお疲れさまでしたというふうにお伝えしたいです。フィギュアスケートのペアという種目の素晴らしさを教