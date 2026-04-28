アイヌ施策担当の黄川田大臣は28日、イギリスの自然史博物館が保管しているアイヌ民族の遺骨7体が5月5日に返還されると発表した。北海道アイヌ協会の関係者とともに黄川田大臣が5月4日から3日間の日程でイギリスを訪問し、現地時間の5日に開かれる返還式典に出席して遺骨を直接受け取る。今回返還されるのは、北海道八雲町や森町などで発掘・発見された7体の遺骨。返還後は、アイヌ文化の復興・創造等の拠点かつ民族共生の象徴とし