NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。ソフトバンクは笹川吉康選手を1軍登録しました。プロ6年目の笹川選手はファームで直近2試合ホームランを記録。19試合に出場し、打率.267、3本塁打、10打点ですが、直近3試合では14打数7安打、2本塁打と調子を上げています。