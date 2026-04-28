4月29日（水）の『徹子の部屋』に、キャシー中島と浅野順子さんが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！俳優・浅野忠信の母である浅野さん。今回登場する2人は、10代のころから60年に及ぶ親友同士だという。浅野さんは60代から画家、75歳からはモデルとして活動。アクティブシニア世代を代表する女性でもある。そんな2人は10代のころ、地元・横浜で「クレオパトラ党」という女子グループを結成。おしゃれやダンスを