【週刊FLASH12・19日号】 4月28日発売 価格：630円 「週刊FLASH」4月28日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH 【拡大画像へ】 光文社は、「週刊FLASH 12・19日号」を4月28日に発売した。価格は630円。 今号の表紙と巻頭には女優・上戸彩さんが登場。確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちたグラビアを披露する。 また、「劇団4ドル50セント