4月28日（現地時間27日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタンカンファレンス・ファーストラウンド、デトロイト・ピストンズvsオーランド・マジックのGAME4が行われた。 第8シードのマジックはGAME1に勝利し敵地で1勝1敗としてホームへ戻ると、GAME3も勝利を収めシリーズを2勝1敗と優位に進めている。そしてこの試合も第1シードのピストンズを相手に牙を剝いた。