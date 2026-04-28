4月28日、ライジングゼファー福岡は、會田圭佑と村上駿斗を自由交渉選手リストに登録した。いずれも公示理由は契約満了のため。Bワン初年度となる来シーズンへ向けて、今オフは新たな契約を模索することになる。 茨城県出身で現在31歳の會田は、183センチ81キロのポイントガード。市立柏高校から明治大学へと進学し、2016－17シーズンに特別指定選手としてBリーグデビューを果