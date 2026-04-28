リンクをコピーする

◎４月２９日 ○経済統計・イベントなど １０：３０豪・消費者物価指数 １８：００ユーロ・経済信頼感 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：００独・消費者物価指数（速報値） ２１：３０米・卸売在庫 ２１：３０米・住宅着工件数 ２１：３０米・建設許可件数 ２１：３０米・耐久財受注 ※昭和の日の祝日で日本市場は休場 ○決算発表・新規上場など ※