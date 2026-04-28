２８日の債券市場で、先物中心限月６月限は横ばい。日銀金融政策決定会合の結果発表直後に下落し、その後プラス圏に浮上するなど相場の方向感はつかみにくかった。 この日まで開かれた日銀会合で、政策金利である無担保コール翌日物レートの誘導目標を０．７５％程度に据え置くことが決まった。ただ、利上げを主張して反対票を投じた審議委員が３人（高田創氏、田村直樹氏、中川順子氏）に増えたことを受け、市