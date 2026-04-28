日本では最近、Snow Manの佐久間大介をめぐる過去の「Tシャツ疑惑」がSNS上で“再拡散”された。関連する投稿は4月21日になされたもので、わずか一日で1000万回を超える表示数を記録した。【画像】日本で大炎上…韓国女性アイドルの“キノコ雲ランプ”その投稿が問題視しているのは、2018年7月から8月にかけて公開され、現在は視聴不可能となっている動画である。動画が非公開となった背景には、佐久間が着用していたTシャツのデザ