ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi4月20日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年4月10日。「しんぱち食堂」買収で都市部の店舗拡大！外食苦境も勝ち残り期待ひとつめの注目株は、すかいらーくホールディングス（東証プライム・3197）だ。「ガスト」