格闘家である半面、優しく繊細な人柄が魅力的なボビー・オロゴンさん。実は、世界中の不動産や株を保有する投資家としての顔も持っている。大きな資産を築くことができた原点には、アフリカでの幼少期の体験があるという。そこで、今回はボビー流マネー術についてインタビュー。今注目する投資対象も教えてもらった！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年6月号の「あの人に聞きたい！ おカネの本音！」を基に