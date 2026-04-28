西部ガスホールディングス [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.6％増の125億円に伸びたが、27年3月期は前期比4.6％減の120億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.1％減の39.4億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.5％→7.1％に悪化した。 株探ニュース