バリューコマース [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の経常損益(非連結)は2.2億円の赤字(前年同期連結は10.6億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の12.9％→-8.1％に急悪化した。 ※今期第1四半期から非連結決算に移行。 株探ニュース