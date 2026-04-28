グランディハウス [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の12億円→14.8億円(前の期は9.1億円)に23.8％上方修正し、増益率が30.7％増→61.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.6億円→9.5億円(前年同期は6.6億円)に42.7％増額し、増益率が0.6％増→43.6％増に拡